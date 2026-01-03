Réflexion sur la clarté politique, la responsabilité des cadres et la préservation du projet PASTEF

La situation politique que traverse aujourd’hui le Parti PASTEF ne peut être réduite à une simple phase de transition, ni à une tension conjoncturelle liée à l’exercice du pouvoir.

Elle révèle un phénomène plus profond, plus structurant : l’installation progressive d’une ambiguïté politique devenue mode de régulation interne.

Cette ambiguïté ne procède ni du hasard ni de l’improvisation. Elle est entretenue, rationalisée et justifiée par un discours qui, sous couvert de prudence, organise en réalité une paralysie collective de la parole politique.

Un parti né de la rupture ne peut survivre durablement dans le non-dit

Le PASTEF s’est construit contre les zones grises, contre les arrangements silencieux, contre la dissociation entre le discours et l’action. Sa force historique a toujours résidé dans la clarté de sa ligne, dans l’affirmation de ses positions et dans la capacité de ses cadres à porter publiquement une parole cohérente, même lorsqu’elle dérange.

Les actes posés par le Président Bassirou Diomaye Faye doivent être analysés pour ce qu’ils sont : des actes politiques.

La structuration de la coalition Diomaye Président, son autonomie organisationnelle, son siège physique, ses alliances et sa communication propre constituent un fait politique majeur.

Une telle configuration ne relève pas d’un simple dispositif de gouvernance provisoire ; elle traduit une volonté de construction d’un pôle politique distinct, évoluant en dehors du cadre organique du PASTEF.

Refuser de nommer cette réalité, c’est substituer le confort de l’évitement à l’exigence de lucidité

La politique ne se lit pas seulement dans les intentions proclamées, mais dans les structures mises en place, dans les alliances nouées, dans les symboles assumés.

Une coalition qui s’organise, se dote d’un appareil et se projette dans le temps agit comme une force politique, indépendamment du discours rassurant qui peut l’accompagner.

Face à cette réalité, un argument revient avec insistance : celui de la crainte d’une victimisation du Président de la République

Cet argument est politiquement infondé. La victimisation est une posture de faiblesse. Or, un chef de l’État dispose par définition de la totalité des leviers institutionnels, administratifs et symboliques du pouvoir.

Le pouvoir n’est pas une condition de vulnérabilité, mais une position de responsabilité.

En réalité, l’argument de la victimisation sert moins à protéger une personne qu’à neutraliser le débat.

Il permet d’instaurer un tabou, de disqualifier toute critique comme étant dangereuse ou irresponsable, et de maintenir ainsi une zone d’indétermination favorable à ceux qui refusent de prendre position.

On invoque la stabilité pour éviter la clarté, alors même que c’est l’absence de clarté qui fragilise durablement l’édifice politique.

Un autre registre de dissuasion est mobilisé : celui de la prétendue crise institutionnelle

Là encore, l’argument ne résiste pas à l’analyse constitutionnelle et politique. Le Sénégal ne se trouve pas dans une configuration de pouvoir personnel, mais dans un système où la majorité parlementaire constitue le socle réel de la gouvernance, aujourd’hui détenue par le PASTEF et ses alliés patriotes.

Dès lors, aucune clarification politique interne ne saurait provoquer une crise institutionnelle.

Le gouvernement repose sur une majorité stable, issue du suffrage populaire. La clarification d’une ligne partisane relève du fonctionnement normal d’une démocratie représentative.

Brandir le spectre d’une crise revient soit à méconnaître les équilibres institutionnels, soit à instrumentaliser la peur pour maintenir le silence.

Il convient alors de s’interroger sur les raisons véritables de ce mutisme persistant

Elles ne relèvent ni de la sagesse institutionnelle ni du sens de l’État. Elles s’ancrent dans des logiques individuelles : la préservation de positions acquises, l’attente de nominations futures, la crainte de compromettre des trajectoires personnelles dépendantes du pouvoir présidentiel.

À cela s’ajoute une catégorie de cadres pour qui l’ambiguïté constitue une stratégie de survie politique.

Ce silence intéressé a un coût collectif considérable.

Il prive le parti d’une boussole lisible, désoriente la base militante et affaiblit la crédibilité de la parole publique. Il produit également un effet délétère sur la communication politique, rendue défensive et structurellement vulnérable.

Certains tentent de se réfugier derrière l’objectif de mobilisation électorale fixé par Ousmane Sonko.

Cet argument procède d’une confusion grave entre mobilisation et ligne politique. La mobilisation est indispensable, mais elle ne remplace pas la cohérence idéologique.

Un parti politique est d’abord un porteur de sens, de vision et de récit collectif

Mobiliser sans clarifier revient à demander aux militants de s’engager sans leur dire ce qu’ils défendent face aux recompositions en cours.

L’histoire du PASTEF montre au contraire que les mobilisations les plus puissantes ont toujours reposé sur une parole tranchée, assumée et fidèle au projet initial.

La responsabilité des cadres est donc entière. Elle est politique, morale et historique.

Le PASTEF n’a pas été créé pour accompagner la reconfiguration du système, mais pour le démanteler. À ce stade, le silence n’est plus une prudence ; il devient une faute politique.

La clarté n’est ni une provocation ni un luxe. Elle est une condition de survie pour le projet.

Un parti qui renonce à nommer les contradictions qui le traversent renonce progressivement à sa raison d’être.

Le moment impose un choix clair entre l’ambiguïté confortable et la fidélité exigeante au projet.

L’histoire, elle, tranchera.

Sarr Tidiane

Coordonnateur PASTEF – Neuchâtel (Suisse)

Décembre 2025