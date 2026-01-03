RTS : Le SYNPICS et le SYNPAP répondent à Pape Alé et dénoncent une gouvernance autoritaire

Les syndicats des travailleurs de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS), le SYNPICS et le SYNPAP, ont vivement réagi à la récente sortie médiatique du Directeur général de l’entreprise publique, Pape Alé Niang. Dans une mise au point conjointe rendue publique le vendredi 2 janvier 2026, ils dénoncent une gouvernance qu’ils jugent autoritaire, opaque et marquée par un profond mépris du dialogue social, tout en alertant l’opinion nationale sur une dérive managériale préoccupante au sein de la RTS.

Selon les deux organisations syndicales, le Directeur général a cherché à détourner le débat en focalisant son intervention sur la question de son véhicule de fonction, un sujet qui, affirment-elles, n’a jamais été au cœur de leurs revendications. Pour le SYNPICS et le SYNPAP, le véritable problème réside dans la gestion globale du parc automobile de la RTS, composé de nombreux véhicules achetés avec des fonds publics, aujourd’hui immobilisés, sans affectation claire et exposés à une dégradation progressive. Cette situation traduirait, selon eux, une absence de vision stratégique et un manquement aux règles élémentaires de gestion du patrimoine public.

Les syndicats accusent également Pape Alé Niang d’avoir instauré un mode de gestion solitaire et clientéliste. Ils pointent l’attribution de certains marchés publics dans des conditions qu’ils jugent opaques, citant notamment le cas du « Village de la CAN », confié, selon eux, à un proche du Directeur général. Ils dénoncent par ailleurs la transformation de l’ancienne maison de la RTS en bureau personnel, alors que de nombreux agents manquent d’espaces de travail décents et que les priorités budgétaires devraient, à leurs yeux, être orientées vers la production et la modernisation des équipements.

La marginalisation de cadres expérimentés, de journalistes reconnus et de techniciens chevronnés constitue un autre point de discorde majeur. Le SYNPICS et le SYNPAP estiment que ces profils sont écartés sans motif valable et remplacés par des personnes choisies davantage pour leur docilité que pour leurs compétences. Une pratique qui, selon eux, favorise la promotion de la médiocrité, démoralise les équipes et affaiblit la qualité du service public audiovisuel.

Les représentants des travailleurs dénoncent en outre la rupture du dialogue social au sein de l’entreprise. Ils accusent le Directeur général de refuser systématiquement de recevoir les syndicats et de piétiner les engagements issus de l’accord d’entreprise, ce qui aurait contribué à détériorer le climat social et à fragiliser la cohésion interne indispensable au bon fonctionnement de la RTS.

Les syndicats fustigent également l’interdiction qui leur a été faite de tenir un point de presse dans les locaux de la RTS, y voyant une atteinte grave à la liberté syndicale, pourtant garantie par la Constitution sénégalaise, le Code du travail et les conventions internationales ratifiées par le Sénégal. Ils rejettent enfin toute tentative d’intimidation, affirmant que les menaces à peine voilées évoquées par le Directeur général ne les feront pas reculer.

Dans leur déclaration, le SYNPICS et le SYNPAP interpellent solennellement les autorités de tutelle, notamment le Président de la République, le Premier ministre et le ministre de la Communication. Ils rappellent que la RTS est un patrimoine national et un bien commun qui mérite une gouvernance exemplaire, transparente et inclusive, respectueuse des droits des travailleurs. Tout en réaffirmant leur attachement au dialogue, les deux syndicats assurent qu’ils resteront mobilisés pour défendre la dignité des agents, la transparence dans la gestion et l’avenir du service public audiovisuel.