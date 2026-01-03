Elle disparaît le jour de Noël…Son corps est retrouvé enterré dans un jardin

Isabelle Aleci, 43 ans, avait disparu le 25 décembre à Mont-de-Marsan, dans les Landes.

Un appel à témoins avait été diffusé mercredi pour la retrouver. Sur la photo diffusée, cette femme portait une robe de soirée noire devant un sapin de Noël.

Le corps d’Isabelle a été découvert enterré dans le jardin de maison de de son ex-compagnon à Mont-de-Marsan.

Cet homme de 41 ans, déjà connu des services de police, a été interpellé jeudi.

En garde à vue, il a avoué avoir « étranglé » son ex-compagne lors d’une dispute sur fond d’alcool le soir de Noël.

Source : F D