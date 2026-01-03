Il vit avec sa femme morte…et a des relations sexuelles avec son cadavre

Vendredi, un homme de 57 ans s’est présenté dans une pharmacie de Saint-Quentin, dans l’Aisne.

Il a expliqué au professionnel de santé que son épouse était gravement malade suite à un empoisonnement.

Intrigué, le pharmacien a appelé les secours.

Les pompiers et les policiers se sont rendus à l’officine et ont accompagné l’homme jusqu’à son domicile, situé boulevard Pierret.

Dans le logement, une odeur nauséabonde se dégageait. Le corps de l’épouse quinquagénaire a été retrouvé allongé dans un lit dans une chambre

Le cadavre était en état de décomposition avancée. Le décès remonterait à deux semaines. Une autopsie sera pratiquée pour déterminer les causes de sa mort.

Son mari a été entendu par les enquêteurs avant d’être pris en charge par une unité psychiatrique.

Il aurait expliqué avoir continué à vivre auprès de sa femme après son décès et, plus troublant encore, avoir entretenu des relations sexuelles avec elle.

