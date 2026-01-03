L’énigme du sommet au Sénégal…un État, un seul Chef !

Le Sénégal traverse une phase politique inédite où la grammaire institutionnelle semble parfois brouillée par la ferveur partisane. Depuis l’alternance de mars 2024, un phénomène de confusion s’installe progressivement au sein des sympathisants de PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail l’Ethique et la Fraternité) et d’une partie de l’opinion. Cette perception d’une « présidence à deux têtes » interroge les fondements mêmes de notre République, où la Constitution ne reconnaît qu’un seul et unique capitaine à bord du navire.

Au cœur de cette architecture se trouve Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Élu au premier tour, il est l’incarnation de la souveraineté nationale et le garant de l’unité de l’État. En tant que Président de la République, il détient les prérogatives régaliennes les plus hautes : il est le Chef suprême des armées et le seul détenteur du mandat populaire direct. Son autorité ne se partage pas, elle s’exerce selon les pouvoirs que lui confère la loi fondamentale.

Pourtant, la figure d’Ousmane Sonko, nommé Premier ministre, continue de projeter une ombre imposante sur la scène médiatique. S’il est indéniable qu’il demeure le leader naturel du parti au pouvoir et le moteur de la victoire électorale, ses fonctions actuelles relèvent de la gestion gouvernementale. En tant que chef du gouvernement, il est chargé de coordonner l’action des ministres sous l’impulsion du Président, une mission de mise en œuvre et non de direction suprême.

La confusion entretenue par certains membres du Pastef, tendant à placer les deux hommes sur un pied d’égalité, crée un brouillard institutionnel risqué. Dans un État de droit, la hiérarchie est la colonne vertébrale de l’ordre public. Vouloir instaurer une dualité au sommet, même de manière informelle ou symbolique, revient à fragiliser l’institution présidentielle et à introduire des sources de blocages inutiles dans l’appareil d’État.

Il est crucial de rappeler que la légitimité politique, aussi vaste soit-elle, ne remplace pas la légitimité institutionnelle. Si Ousmane Sonko détient la majorité politique et l’ascendant moral sur les troupes, le cadre légal sénégalais reste strictement monocéphale dans sa direction stratégique. Le Premier ministre exécute, le Président décide. C’est cette clarté qui assure la stabilité et la lisibilité de l’action publique vis-à-vis des partenaires internationaux.

La bonne marche de la République exige que chaque acteur reste dans son couloir. Un chevauchement de rôles peut générer des centres de décisions contradictoires, nuisant à l’efficacité des réformes promises. Les militants gagneraient à comprendre que protéger le mandat de Bassirou Diomaye Faye, c’est avant tout respecter la sacralité de sa fonction, sans chercher à en diluer l’éclat au profit d’un leadership de parti.

Cette dynamique de « binôme » doit donc rester une stratégie de collaboration technique et non une redéfinition de nos normes constitutionnelles. La loyauté entre les deux hommes est un atout politique certain, mais elle ne doit pas servir de prétexte à une confusion des genres qui affaiblirait le prestige de la fonction de Chef de l’État. La République n’est pas une affaire de sentiments, mais de règles.

L’histoire politique mondiale a souvent montré que la dualité au pouvoir mène inévitablement à des crises de leadership. Pour éviter cet écueil, les cadres de Pastef ont la responsabilité pédagogique d’expliquer à leur base que le Premier ministre sert le Président, et que ce dernier est le seul comptable du destin de la nation devant le peuple. Le respect de cette étiquette est le gage d’une gouvernance sereine et respectée.

L’intérêt supérieur de la nation doit primer sur les logiques partisanes. Le Sénégal de demain se construira sur la solidité de ses institutions et non sur le culte de la personnalité partagé. Pour que la rupture promise soit une réalité, il est impératif que chacun, du sommet à la base, comprenne que dans un État, il n’y a de place que pour un seul dirigeant suprême. Pour la République, et rien que pour elle.

La rédaction de Xibaaru