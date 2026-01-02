Discours 31 décembre : Le CODEPS dénonce l’absence de justice et de reddition des comptes

Le Collectif des Ex-Détenus Politiques et victimes des événements de 2021-2024 (CODEPS) a vivement réagi au discours de fin d’année du Chef de l’État, qu’il estime incomplet et en décalage avec les attentes des victimes de la répression politique.

Dans un communiqué rendu public, le CODEPS affirme avoir suivi « avec une attention soutenue » l’allocution présidentielle. Si le Président de la République a longuement évoqué des questions majeures telles que l’emploi des jeunes, les infrastructures, l’organisation des Jeux olympiques ou encore la baisse du coût de la vie, le collectif regrette toutefois ce qu’il qualifie d’« omission grave » : l’absence de toute référence à la reddition des comptes et à la justice due aux victimes et martyrs de la répression.

Selon le CODEPS, passer sous silence les souffrances de celles et ceux qui ont consenti d’« immenses sacrifices » pour l’avènement du pouvoir actuel revient à nier une part essentielle de l’histoire récente du Sénégal. Le collectif estime qu’une telle posture constitue une trahison de la mémoire des victimes et de l’engagement patriotique qui a marqué les événements politiques des dernières années.

Le communiqué insiste également sur la notion de réconciliation nationale, souvent invoquée dans le débat public. Pour le CODEPS, cette réconciliation ne saurait être réduite à un simple slogan. « Sans justice, elle demeure illusoire, fragile et vouée à l’évanescence », souligne le texte, rappelant qu’aucune paix durable ne peut se construire sur l’oubli, l’impunité ou le déni.

Les ex-détenus politiques et autres victimes de la répression réaffirment ainsi leur exigence de vérité, de justice et de responsabilité. Ils estiment que leurs revendications sont légitimes et ne s’éteindront ni avec le temps ni au gré des discours officiels.

Le CODEPS précise que ses membres vivent déjà « en parfaite harmonie » et que leur combat ne vise pas à troubler la paix sociale. « Ce que nous réclamons n’est pas la paix des discours, mais la justice des actes », conclut le collectif, qui appelle à des actions concrètes de la part des autorités.