Détention d’Alassane Ndao en Turquie : la famille sort du silence

La détention d’Alassane Ndao, international sénégalais évoluant en Turquie et cité dans une affaire de paris illégaux, continue de susciter des réactions. Ce vendredi 2 janvier 2026, ses parents, proches et acteurs du monde sportif sont montés au créneau lors d’un point de presse tenu à Gueule Tapée, à Dakar, pour exprimer leur soutien total à l’ancien joueur de Konyaspor et ex-pensionnaire du Dakar Sacré-Cœur.

Dans une déclaration lue par Moustapha Gueye, président de l’ASC Penc et porte-parole du jour, les proches du joueur ont tenu à rappeler que, jusqu’à preuve du contraire, Alassane Ndao bénéficie pleinement de la présomption d’innocence.

« Nous parents, proches, amis, acteurs du sport et citoyens sénégalais, tenons à exprimer notre soutien total, humain et moral à notre compatriote Alassane Ndao, qui traverse actuellement une épreuve difficile à l’étranger, précisément en Turquie. A ce jour, aucune condamnation définitive n’a été prononcée contre lui. Conformément au principe universel du droit, Alassane bénéficie pleinement de la présomption d’innocence », a-t-il souligné.

Selon lui, le Sénégal est un pays de valeur, de dignité, de respect et de justice. « Nous rappelons que tout citoyen sénégalais, où qu’il se trouve, a droit à une défense équitable, à un traitement juste et au respect de sa dignité humaine », a-t-il rappelé, invitant à faire confiance aux institutions judiciaires turques compétentes pour établir la vérité, dans le respect des lois et des procédures en vigueur.

Pour Moustapha Gueye, leur démarche n’est ni politique ni conflictuelle, elle est humaine et fraternelle. Face aux nombreuses rumeurs et spéculations, dit-il, « nous appelons le public et les médias à la prudence et au respect ». Selon lui, Alassane Ndao est avant tout un fils du Sénégal, un sportif qui a porté haut les « couleurs de son pays et qui mérite dans cette période difficile le soutien et les prières de la nation ».

Pour les proches du joueur, Alassane Ndao reste avant tout « un fils du Sénégal », un sportif qui a dignement porté les couleurs nationales et qui mérite, en cette période difficile, le soutien et les prières de toute la nation. Ils ont ainsi invité les Sénégalais à aborder cette situation avec responsabilité, calme et humanité.

Par ailleurs, la famille et les soutiens de l’international sénégalais ont interpellé les autorités du pays afin qu’une assistance lui soit apportée. Ils ont notamment appelé le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko ainsi que l’ensemble du gouvernement à s’impliquer dans ce dossier, soulignant qu’Alassane Ndao est détenu en Turquie depuis plus d’un mois.

Ils ont également sollicité l’intervention du ministère des Affaires étrangères pour un suivi de la situation, tout en saluant les démarches entreprises par la Fédération sénégalaise de football.

