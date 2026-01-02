Discours du 31 décembre : Un bilan critiqué par la République des Valeurs

À l’issue du discours du Président Bassirou Diomaye Faye prononcé le 31 décembre, la République des Valeurs – Réewum Ngor, par l’intermédiaire de son Cercle des Cadres, a réagi en soulignant un écart entre les annonces présidentielles et la situation vécue par les Sénégalais.

Selon le Cercle des Cadres, le discours a davantage présenté des projets et des promesses pour 2026 que de faire le bilan des 21 mois de gouvernance écoulés. Le communiqué critique notamment le contraste entre les perspectives annoncées pour l’avenir et les difficultés quotidiennes rencontrées par la population, notamment l’inflation alimentaire, le chômage des jeunes et les retards de versement de bourses universitaires.

Le mouvement souligne que certaines statistiques présentées par le gouvernement, telles que les économies réalisées par les ménages ou la production céréalière, semblent déconnectées de la réalité du terrain. Par exemple, bien que la production céréalière ait été qualifiée de record historique, les importations de céréales auraient augmenté de 16 % sur la même période, selon le communiqué.

La question de l’endettement a également été soulevée : le Cercle des Cadres note que 10 200 milliards de FCFA de dette supplémentaire ont été contractés depuis l’arrivée au pouvoir de M. Faye, portant le ratio dette/PIB au-dessus de 105 %. Le communiqué dénonce la hausse du service de la dette et s’inquiète des nouvelles dépenses annoncées pour 2026, évaluées à 480 milliards de FCFA, sans précisions sur leur financement.

Le communiqué critique aussi les annonces liées à l’emploi des jeunes, estimant que le chiffre de 130 000 emplois créés ne reflète pas la réalité du marché du travail, où le taux d’emploi global est actuellement de 40,5 %. Le Cercle des Cadres pointe un décalage entre les projets de manifestation sportive et la situation socio-économique des jeunes.

La République des Valeurs revient sur les engagements institutionnels non tenus, notamment la réforme constitutionnelle promise dans les 200 premiers jours de mandat. Selon le communiqué, les projets de révision constitutionnelle ne seront transmis que « au premier trimestre 2026 », sans calendrier précis pour leur adoption.

Le Cercle des Cadres appelle à plus de transparence dans la gestion des finances publiques, à la publication de l’audit promis et à une communication basée sur des faits vérifiables. Il encourage également les citoyens et partenaires internationaux à suivre de près la situation économique et sociale du pays.

Pour la République des Valeurs – Réewum Ngor, Le Cercle des Cadres : « nous avons écouté un Président qui nous décrit le Sénégal qu’il rêve, pas le Sénégal qu’il dirige. Le temps des illusions est révolu. »