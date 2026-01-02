CAN 2025 : Krépin Diatta s’attend à un match difficile face au Soudan

À la veille des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, Krépin Diatta s’est exprimé en conférence de presse avant l’opposition face au Soudan, prévue ce samedi 3 janvier à 16 heures au stade Ibn Batouta de Tanger.

L’international sénégalais a souligné la complexité du défi qui attend les Lions face à une équipe soudanaise bien connue du groupe. Pour lui, l’entrée dans la phase à élimination directe change la dimension de la compétition, où chaque détail peut faire la différence.

Conscient de l’enjeu, Krépin Diatta a insisté sur la préparation mentale et la concentration du groupe sénégalais. Il assure que les Lions savent ce qui les attend et abordent ce rendez-vous avec sérieux et détermination. Le joueur s’attend ainsi à une rencontre engagée et disputée, où la rigueur collective sera indispensable pour espérer décrocher la qualification.