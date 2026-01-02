Sénégal – Soudan : Pape Thiaw appelle au sérieux et à l’efficacité

À la veille du huitième de finale de la Coupe d’Afrique des Nations face au Soudan, le sélectionneur des Lions, Pape Thiaw, s’est exprimé devant la presse. Le technicien sénégalais a insisté sur la nécessité d’aborder cette rencontre avec rigueur et humilité.

Selon lui, le Soudan constitue un adversaire à prendre très au sérieux. Bien structurée et disciplinée, la sélection soudanaise a montré sa capacité à poser des difficultés à ses opposants. « C’est une équipe organisée, capable de mettre en danger n’importe qui », a-t-il souligné, rappelant que ce type de match marque l’entrée dans une nouvelle phase de la compétition.

Pape Thiaw a également mis l’accent sur la préparation offensive de son groupe. Pour le sélectionneur, l’efficacité devant le but sera déterminante dans un match qui s’annonce disputé. « Ce sont des rencontres où chaque occasion compte. Il faudra être mentalement forts et savoir concrétiser nos temps forts », a-t-il expliqué.

Le patron du banc sénégalais a aussi rappelé que le Soudan n’est pas un inconnu pour les Lions. Les précédentes confrontations et le parcours solide des Soudanais lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 témoignent, selon lui, de la qualité de cette équipe, longtemps en tête de son groupe.

Interrogé sur la situation particulière des clubs et joueurs soudanais évoluant en exil, Pape Thiaw a préféré rester concentré sur l’aspect sportif. Il a exprimé le souhait de voir le football se jouer dans un contexte normal, tout en rappelant que son rôle se limite au terrain et à la compétition.