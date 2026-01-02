CAN 2025 : Kalidou Koulibaly suspendu un seul match

Expulsé lors de la dernière rencontre de la phase de groupes face au Bénin, Kalidou Koulibaly n’écopera finalement que d’un seul match de suspension. Une décision favorable au Sénégal à l’orée des matchs à élimination directe de la Coupe d’Afrique des Nations.

Le capitaine des Lions avait été exclu en seconde période de la large victoire contre les Guépards (3-0). Il manquera ainsi le huitième de finale face au Soudan, avant un possible retour à la compétition dès les quarts de finale.

Présent en conférence de presse ce vendredi, le sélectionneur national Pape Thiaw a confirmé l’information. « Il a pris un match de suspension. Il sera absent pour la prochaine rencontre. Nous espérons passer ce tour et poursuivre la compétition », a-t-il déclaré.

Le défenseur d’Al-Hilal pourrait donc être de nouveau disponible en cas de qualification du Sénégal pour les quarts, où les Lions pourraient affronter le Mali ou la Tunisie. Une perspective rassurante pour le staff et les supporters, tant l’impact et le leadership de Koulibaly demeurent déterminants dans cette CAN.