Thiès : Un agent de sécurité poignardé par son frère pour une histoire de cigarette

Un différend familial autour de la consommation de cigarette a failli virer au drame à Nguinth, dans la commune de Thiès, où un mécanicien a agressé son frère germain à coups de couteau avant de prendre la fuite.

L’incident s’est produit lorsque A. Doumbia, agent de sécurité en service dans une université publique, a surpris son frère cadet C. Doumbia, mécanicien de profession, en train de fumer une cigarette.

Face aux remontrances de son aîné, le mécanicien s’est emporté. Une altercation verbale a rapidement dégénéré en violente bagarre. C. Doumbia a alors sorti un couteau et asséné trois coups à son frère germain avant de s’enfuir des lieux.

Le 30 décembre, B. Doumbia, également mécanicien et membre de la famille, s’est présenté au poste de police de Nguinth pour signaler que son frère avait été poignardé .

Grièvement blessé, A. Doumbia a été évacué aux urgences de l’hôpital régional de Thiès, où le personnel médical a constaté trois blessures profondes par arme blanche. Un certificat médical a établi une incapacité temporaire de travail (ITT) de 15 jours.

Selon les témoignages recueillis lors de l’enquête de voisinage, C. Doumbia est décrit comme une personne belliqueuse et violente. Il s’adonnerait à l’usage de drogue et serait connu pour semer la terreur au sein de sa propre famille selon des sources de Seneweb.

Les recherches menées par les enquêteurs ont permis d’interpeller le suspect au niveau de son lieu de travail.

Au terme de l’enquête, le poste de police de Nguinth a déféré C. Doumbia au parquet pour coups et blessures volontaires par arme blanche ayant entraîné une ITT de 15 jours. Le mécanicien a été placé sous mandat de dépôt et attend d’être jugé pour ses actes.

Source : Seneweb