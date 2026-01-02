Douanes sénégalaises : Un exercice budgétaire 2025 historique

La Direction générale des Douanes vient de clore l’exercice budgétaire 2025 sur une note de satisfaction historique. Dans un contexte où la mobilisation des ressources internes est devenue le pivot de l’action publique, l’administration douanière a largement surpassé les attentes en réalisant une performance inédite. Les chiffres officiels arrêtés au 31 décembre 2025 révèlent un dépassement significatif des objectifs initiaux, marquant ainsi une étape majeure dans la quête de souveraineté budgétaire prônée par les plus hautes autorités du pays.

Pour la première fois dans l’histoire des finances publiques du Sénégal, les liquidations douanières ont atteint la barre des 1618,4 milliards de francs CFA. Ce montant global englobe non seulement les droits de douane proprement dits, mais également les taxes collectées pour le compte des Impôts et Domaines ainsi que les prélèvements communautaires destinés à l’UEMOA et à la CEDEAO. Cette force de frappe financière témoigne de la place centrale qu’occupe l’administration douanière dans la chaîne de valeur économique nationale.

Sur le plan des recouvrements effectifs, qui constituent la contribution directe au budget de l’État, les résultats sont tout aussi impressionnants. Alors que la loi de finances avait fixé un objectif annuel de 1246,2 milliards de francs CFA, les soldats de l’économie ont réussi à recouvrer 1286,1 milliards de francs CFA. Cette prouesse se traduit par une plus-value budgétaire de 39,9 milliards de francs CFA. En comparaison avec l’année 2024, les recettes ont bondi de plus de 103 milliards, confirmant une dynamique de croissance robuste et soutenue.

Plusieurs leviers stratégiques expliquent cette réussite exceptionnelle. L’administration a notamment accéléré la cadence de régularisation des recettes issues des importations de produits pétroliers et renforcé sa maîtrise de l’assiette sur les produits à forte valeur fiscale. Parallèlement, la lutte contre la fraude commerciale a été intensifiée grâce à une exploitation plus fine du renseignement et de l’analyse de données. La modernisation n’est pas en reste, puisque la poursuite de la dématérialisation et de la digitalisation des services jusqu’aux unités les plus reculées a permis de fluidifier les procédures tout en sécurisant les recettes.

Au-delà de la performance strictement comptable, la Douane s’est illustrée par une vigilance accrue sur le terrain de la sécurité et de la santé publique. L’année 2025 a été marquée par des saisies records dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite. Les agents ont notamment intercepté 1374 kg de produits prohibés pour une valeur estimée à plus de 82,4 milliards de francs CFA. La lutte contre les faux médicaments a également porté ses fruits avec des saisies d’une valeur marchande avoisinant les deux milliards de francs CFA.

Cette double réussite, à la fois budgétaire et sécuritaire, repose enfin sur un climat de confiance restauré avec les acteurs du secteur privé. En instaurant un dialogue permanent avec l’écosystème du dédouanement, la Direction générale des Douanes a su transformer les contraintes administratives en un levier d’efficacité économique. Ce bilan exemplaire positionne désormais l’administration comme le fer de lance de la stratégie nationale de financement du développement.

