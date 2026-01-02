Touba : Un père de 12 enfants se tirent une balle à la tête

Hier jeudi 1er janvier 2026, aux environs de 9 heures, M. C., commerçant domicilié au quartier Tally Boubess (Touba), s’est présenté au commissariat d’arrondissement de Ndamatou pour déclarer le suicide de son neveu M. Diop agé de 51 ans. Ce dernier, également commerçant, était domicilié à la même adresse et venait de se donner la mort en se tirant une balle dans la tête.

Le transport effectué sur les lieux par les policiers a permis de constater la présence d’un corps sans vie, allongé sur le dos dans une chambre. Au niveau de la tête, les enquêteurs ont relevé une blessure ouverte causée par l’impact d’une balle provenant d’une arme à feu. Un pistolet automatique de marque Walther P22, calibre 22, a été retrouvé sur place, puis saisi et placé sous scellés pour les besoins de l’enquête selon des sources de Seneweb.

D’après les propos de ses proches parents, M. Diop souffrait de diabète et suivait des traitements à l’hôpital Matlaboul Fawzeyni. Alité depuis près d’un mois, il se plaignait souvent de troubles du sommeil et de douleurs au ventre, à la tête et à divers endroits du corps. Il vivait dans une maison familiale avec ses deux épouses et ses douze enfants.

L’exploitation de son téléphone portable a permis de découvrir trois enregistrements vidéo effectués dans la nuit du 31 décembre 2025 au 1er janvier 2026. La première est d’une durée de quarante-trois secondes, la deuxième d’une minute sept secondes et la troisième d’une minute huit secondes.

Dans ces vidéos posthumes, M. Diop évoque des dettes qu’il aurait contractées auprès d’individus dont les identités n’ont pas été révélées. Il évoque le magasin où travaille son petit-frère B. Diop, précisant qu’il aurait lui-même hérité ce commerce de son père, mais que ses proches voudraient désormais l’attribuer à B. Diop et leur séparation après quatorze ans de collaboration.

Ces accusations, associées à sa pathologie diabétique, constituent selon lui les raisons qui justifient son acte désespéré d’après des sources de Seneweb. Le corps sans vie a été déposé par les sapeurs-pompiers à la morgue. Conformément à la réquisition judiciaire, le Docteur K. A. S. S., médecin en service à l’hôpital Ndamatou de Touba, a procédé à l’examen médical du défunt.

Dans son certificat de genre de mort, le praticien a conclu à un « traumatisme crânien encéphalique grave avec otorragie temporale droite par arme à feu », confirmant ainsi une « mort violente par arme à feu ». Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur ce drame familial. Le défunt était père de 12 enfants.

