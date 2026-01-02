Fonds pour l’Habitat Social : Ibrahima Diop brise le silence

Sortant d’une réserve qu’il qualifie de « choix responsable », l’Administrateur du Fonds pour l’Habitat Social (FHS), M. Ibrahima Diop, a tenu à répondre officiellement aux vagues d’accusations qui secouent l’institution depuis deux semaines. Dans un communiqué de presse, il dénonce des « informations erronées, infondées et diffamatoires » portées par des voix malveillantes cherchant à nuire à son honorabilité.

Selon M. Diop, ces attaques émaneraient principalement d’anciens agents licenciés suite à une vaste opération de restructuration. Dès sa prise de fonction le 12 août 2024, l’administrateur explique avoir engagé un « diagnostic approfondi » pour comprendre les blocages du FHS. Cette démarche a conduit à la réalisation d’audits indépendants sur le cycle approvisionnement-achat et sur l’organisation interne du Fonds.

Le bilan des compétences, pierre angulaire de cette réforme, a révélé des chiffres pour le moins préoccupants. L’audit souligne que seulement 14 % du personnel présentait un profil « pleinement adapté » à son poste, tandis que 21 % des effectifs affichaient un profil « non évolutif » et un autre 21 % un profil « non adapté aux fonctions occupées ».

Face à ce constat, M. Ibrahima Diop précise que les décisions prises n’ont pas été arbitraires mais validées par l’instance suprême du Fonds. « Sur la base des recommandations de l’auditeur, un plan social a été proposé puis approuvé par le Conseil d’Orientation du FHS, seule instance habilitée à en décider », rappelle-t-il.

Le communiqué détaille le sort des 15 agents au cœur de la controverse : 8 agents ont été redéployés et bénéficient d’un plan de formation, 2 agents ont été licenciés pour faute grave et 5 agents ont reçu une proposition de départ négocié, acceptée par trois d’entre eux.

L’Administrateur insiste par ailleurs sur le fait que la masse salariale est restée stable : un seul recrutement a été effectué depuis son arrivée pour répondre à un « besoin opérationnel avéré ».

Loin de se laisser distraire par ce qu’il qualifie de calomnies, Ibrahima Diop réitère sa loyauté envers la mission confiée par le Chef de l’État, le Président Bassirou Diomaye Faye. Il réaffirme son « engagement total en faveur d’une gestion rigoureuse, transparente et responsable », martelant que chaque action menée l’est exclusivement au service de l’intérêt général.