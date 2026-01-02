Propos de Maïmouna Ndour Faye : L’APDH met en garde contre les dérives ethniques

L’Association pour la protection des droits humains (APDH) a réagi aux propos tenus par la journaliste et directrice de la chaîne 7TV, Maïmouna Ndour Faye. Lors d’une émission, celle-ci a évoqué l’idée d’un « pouvoir sérère » (Ngouru sérère), laissant entendre que le régime en place serait dominé par cette communauté. Des déclarations qui ont suscité une vive indignation.

Le climat social sénégalais, traditionnellement marqué par le cousinage à plaisanterie et l’harmonie entre les différentes communautés, vient ainsi de connaître une secousse médiatique. À travers un communiqué, l’APDH a exprimé sa profonde désapprobation, estimant que ces propos vont à l’encontre des valeurs de tolérance et de diversité qui fondent le vivre-ensemble au Sénégal.

Pour l’organisation de défense des droits humains, ces propos ne sont pas seulement « regrettables », mais bel et bien « inacceptables ». Elle rappelle que le Sénégal repose sur un socle de tolérance et que la diversité culturelle doit demeurer une richesse et non un instrument de division.

« Les clivages ethniques n’ont jamais eu leur place dans la vie politique et sociale du pays », martèle l’APDH dans son communiqué. L’association invite la responsable de presse à « se ressaisir » et à adopter une communication plus en phase avec l’unité nationale. Elle souligne la responsabilité particulière qui incombe aux figures publiques, dont les paroles peuvent influencer l’opinion et, dans le pire des cas, attiser des tensions communautaires.

En conclusion, l’APDH exhorte Maïmouna Ndour Faye à agir en « véritable mère de famille », tout en l’invitant à rejeter définitivement tout discours discriminatoire ou diviseur.