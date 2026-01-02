Une femme disparaît après avoir sauté d’un pont…un corps découvert

Il était 1H00 du matin, dans la nuit de dimanche à lundi, quand une femme de 31 ans a sauté du pont de Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique.

Elle avait fait une chute d’une soixantaine de mètres avant de tomber à l’eau. Dans les heures suivantes, un vaste dispositif de recherche avait été déployé pour la retrouver. En vain.

Le corps sans vie d’une femme a été retrouvé mercredi après-midi quai du Vieux Môle à Saint-Nazaire.

La victime est âgée environ d’une trentaine d’années. Elle a été déposée par la marée sur les rochers.

Tout porte à croire qu’il s’agit du cadavre de la disparue. Une autopsie sera pratiquée pour confirmer son identité et pour déterminer les causes de sa mort.

Source : F D