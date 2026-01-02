Un homme étrangle sa femme enceinte de 9 mois

Les faits se sont déroulés ce week-end à Arles, dans les Bouches-du-Rhône.

Un homme, âgé d’une trentaine d’années, a roué de coups sa compagne enceinte de 9 mois et l’a étranglée.

Ce n’est pas la première fois que la jeune femme, âgée également d’une trentaine d’années, se fait tabasser par son conjoint

Mais cette fois, elle a décidé de porter plainte alors qu’elle est sur le point d’accoucher de son nouvel enfant.

Selon ObjectifGard, c’est une relation extraconjugale qui serait la cause de ce drame.

Le suspect, inconnu des services de police, a été interpellé et placé en garde à vue.

Source : F D