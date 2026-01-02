Le serment de la rupture…Diomaye face au défi de la relance pour 2026

Dakar a vibré au rythme d’une parole présidentielle attendue, marquant un tournant décisif dans le magistère de Bassirou Diomaye Faye. Lors de son adresse à la Nation du 31 décembre 2025, le chef de l’État a livré une lecture sans complaisance de cette année, la qualifiant de phase de « vérité budgétaire » et de redressement structurel. En s’appuyant sur son serment initial, il a réaffirmé que la rigueur imposée en 2025 n’était pas une fin en soi, mais le socle indispensable pour purger les finances publiques et restaurer la crédibilité de l’État avant le grand saut vers l’investissement.

Cette posture de sincérité a servi de transition pour exposer des résultats sociaux qu’il juge probants malgré un contexte international instable. Le Président a notamment mis en avant le chiffre de 342,5 milliards de FCFA, correspondant aux économies réalisées par les ménages grâce aux mesures de baisse des prix des denrées de première nécessité. En élargissant le Registre national unique à un million de familles, le pouvoir cherche à démontrer que la rigueur macroéconomique s’accompagne d’un filet de sécurité sociale plus chirurgical et plus juste, fidèle à la devise « Jub, Jubal, Jubanti ».

L’analyse politique du discours révèle une volonté manifeste de s’approprier les leviers de la souveraineté réelle, particulièrement à travers le secteur primaire. Avec une production céréalière dépassant les 2,5 millions de tonnes et la résurrection de la SONACOS, le régime semble vouloir transformer le monde rural en moteur de croissance industrielle. Cette stratégie de « production endogène » vise non seulement à réduire la dépendance aux importations, mais aussi à stabiliser les populations rurales par la création d’emplois directs et la consolidation des PME locales.

L’année 2026, proclamée « année de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire », s’annonce comme le véritable test d’exécution du projet présidentiel. Le virage est net : après l’assainissement vient le temps de l’injection massive de capitaux publics. Plus de 100 milliards de FCFA seront ainsi mobilisés pour les infrastructures routières, le Grand Transfert d’Eau et l’électrification. Ce basculement vers une politique de grands travaux, couplé à l’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, place la jeunesse au cœur de la machine économique nationale.

Le capital humain demeure le pivot central de cette projection vers l’avenir. Le Président a détaillé un plan ambitieux pour l’éducation et la santé, incluant la construction de milliers de salles de classe et l’intégration des daaras dans le système formel. En 2026, l’accès gratuit à internet pour un million de citoyens et le renforcement des Instituts supérieurs d’enseignement professionnel (ISEP) dessinent une volonté de moderniser la main-d’œuvre sénégalaise pour l’adapter aux défis technologiques et industriels de demain.

Sur l’échiquier institutionnel, le cap est fixé vers un assainissement moral permanent de la vie publique. La lutte contre la corruption n’est plus présentée comme une simple promesse de campagne, mais comme un chantier institutionnalisé avec le renforcement de l’OFNAC et la réforme de la justice. Pour Diomaye Faye, la solidité de l’État de droit est le garant indispensable de l’attractivité économique ; il s’agit de rassurer les investisseurs tout en répondant à l’exigence de justice sociale exprimée par les citoyens lors de son élection.

À l’international, le rayonnement du Sénégal sort renforcé par une diplomatie active qui culmine avec la présidence de la Commission de la CEDEAO. Cette stature régionale permet au Président de porter une voix souverainiste mais constructive, prônant un multilatéralisme inclusif. L’analyse de cette posture diplomatique suggère que Dakar souhaite s’imposer comme un médiateur de premier plan en Afrique de l’Ouest, capable de concilier les aspirations de rupture des populations avec la nécessité de stabilité régionale.

Toutefois, ce discours de fermeté et d’espoir ne fait pas l’économie d’un appel pressant à l’unité nationale. En condamnant fermement les violences et en invitant à un sursaut collectif, Bassirou Diomaye Faye tente de prévenir les velléités de division qui pourraient freiner l’élan de 2026. Le chef de l’État se pose en arbitre des équilibres sociaux, conscient que la réussite de ses réformes dépendra de la capacité du pays à maintenir une cohésion forte face aux mutations profondes qui s’annoncent.

En somme, 2026 est érigée en année charnière où le « Projet » doit passer de la théorie à l’impact quotidien. Le Président a réussi à transformer un bilan d’étape en une feuille de route offensive, liant étroitement souveraineté économique, justice sociale et excellence institutionnelle. Le pari est lancé : transformer les économies réalisées en 2025 en un levier de croissance inclusive pour faire du Sénégal un modèle de résilience et de dignité sur le continent africain.

