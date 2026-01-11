CAN 2025 : Serigne Mbacké Ndiaye exprime ses inquiétudes sur…

L’ancien ministre Serigne Mbacké Ndiaye a publié une déclaration dans laquelle il fait part de ses préoccupations concernant la gouvernance du football africain et international, ainsi que ses répercussions potentielles sur le Sénégal.

Dans son propos, il évoque l’existence de rapports de force au sein des instances dirigeantes du football, qu’il attribue notamment à certains responsables de la Confédération africaine de football (CAF), de la Fédération internationale de football association (FIFA) et de la Fédération marocaine de football. Selon lui, ces dynamiques favoriseraient des profils jugés plus consensuels au détriment de dirigeants qu’il estime influents ou indépendants.

Serigne Mbacké Ndiaye cite, à titre d’exemple, le cas de Me Augustin Senghor, ancien président de la Fédération sénégalaise de football, qu’il considère comme ayant été écarté des instances exécutives internationales dans ce contexte. Il rappelle que ce dernier n’a pas accédé au Comité exécutif de la FIFA, une situation qu’il interprète comme révélatrice de ces tensions institutionnelles.

Sur le plan sportif, l’ancien ministre s’est également exprimé sur l’arbitrage du match Sénégal–Mali, au cours duquel plusieurs cartons jaunes ont été adressés aux joueurs sénégalais. Il estime que ces décisions arbitrales pourraient avoir des conséquences sur le rendement de l’équipe lors des prochaines rencontres, en particulier dans un contexte de compétition à élimination directe.

Par ailleurs, Serigne Mbacké Ndiaye appelle à une mobilisation autour de l’équipe nationale. Il invite notamment les médias à faire preuve de prudence dans le traitement de l’actualité liée aux Lions du Sénégal, afin d’éviter toute information susceptible d’affecter le moral des joueurs. Il cite à ce titre certains titres de presse évoquant un éventuel « malaise dans la tanière », qu’il juge inopportuns à ce stade de la compétition.

L’ancien ministre souligne enfin l’importance de la cohésion nationale et de la responsabilité collective dans les moments décisifs pour les sélections nationales. Il précise ne pas chercher à donner des leçons, mais à partager son point de vue et son expérience, dans un esprit d’alerte et de vigilance.