Il tue sa compagne de 30 coups de couteau parce qu’il ne trouvait pas ses clefs

Fabien G. sera jugé à partir de lundi devant la cour d’assises du Loir-et-Cher pour le meurtre de sa compagne

Une violente dispute avait éclaté le 12 juin 2022 au domicile familial situé avenue Foch à Blois.

Sandrine Faure, 35 ans, reprochait à son compagnon de ne pas s’occuper de leur fille, elle lui avait demandé de partir de leur logement.

Tandis qu’il cherchait ses clés pour partir, l’accusé ne les trouvait pas et en a fait le reproche à sa concubine, qu’il soupçonnait d’avoir caché.

Fou de rage, l’homme, âgé à l’époque de 46 ans, s’était emparé de deux couteaux et avait poignardé sa compagne à 30 reprises. Elle avait succombé à ses blessures.

La fillette du couple, âgée à l’époque de 7 ans, était présente dans l’appartement au moment des faits

Fabien G. risque la réclusion criminelle. Le verdict sera prononcé en fin de semaine.

Source : F D