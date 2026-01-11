Une conductrice de 80 ans percute un écolier de 7 ans et sa maman

Les faits se sont déroulés vendredi matin à Amnéville, en Moselle.

Une enfant de 7 ans se rendait à l’école du Parc, accompagnée de sa mère.

Alors qu’ils traversaient au passage piéton, elles ont été percutées par une voiture.

Le petit garçon et sa maman ont été pris en charge par les pompiers et le Smur. Les deux victimes ont été transportées en état grave à l’hôpital. Leur pronostic vital est engagé.

Quant à la conductrice de véhicule, âgée de 80 ans, elle n’a pas été blessée mais est en état de choc.

Une enquête a été ouverte. La pluie, l’obscurité et aussi peut-être une vitesse inadaptée pourraient être à l’origine de l’accident.

Source : F D