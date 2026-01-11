Manifs en Iran : Les autorités ont coupé Internet, «mais aussi tous les canaux de communication»

Les autorités iraniennes ont imposé une coupure quasi totale d’internet à l’échelle nationale pour entraver la diffusion des images et l’organisation de manifestations. Malgré cela, une 14e journée consécutive de protestations s’est poursuivie samedi 10 janvier.

La répression a déjà fait plusieurs dizaines de morts depuis le début des manifestations, selon des ONG. Les appels au respect des droits humains se multiplient à l’international, rapporte RFI.