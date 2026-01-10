Thiès : L’OCRTIS saisit 196 kg de chanvre indien à Mbodiène

La Brigade Régionale des Stupéfiants de Thiès, relevant de l’Office Central de Répression du Trafic Illicite de Stupéfiants (OCRTIS), a procédé, le 09 janvier 2026, à une importante saisie de drogue portant sur cent quatre-vingt-seize (196) kilogrammes de chanvre indien.

Cette opération a été menée lors d’une patrouille de sécurisation effectuée par l’unité de lutte de Mbour dans la localité de Mbodiène. Au cours de cette intervention, les agents ont découvert le produit illicite soigneusement conditionné en six (06) colis, transportés à bord d’une charrette.

Aucune interpellation n’a été effectuée sur le moment. Toutefois, les premiers éléments de l’enquête laissent penser à un réseau structuré de trafic de stupéfiants opérant dans la zone.

Les investigations se poursuivent activement afin d’identifier et d’interpeller les propriétaires de la marchandise ainsi que les convoyeurs impliqués dans ce trafic.