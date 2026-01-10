Malika : Démantèlement d’un réseau de prostitution clandestine…Trois personnes interpellées

Le Commissariat d’arrondissement de Malika a procédé, le 09 janvier 2026, au démantèlement d’un réseau de prostitution clandestine opérant dans la localité. L’opération s’est soldée par l’interpellation de trois individus, dont deux femmes.

Cette intervention fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel faisant état d’activités de proxénétisme et d’incitation à la débauche dans un secteur de Malika. À l’issue des investigations et de la surveillance discrète mises en place par les forces de l’ordre, les suspects ont été appréhendés en flagrant délit.

La perquisition effectuée dans l’appartement servant de base opérationnelle au réseau a permis la saisie de plusieurs objets et éléments compromettants, notamment vingt-quatre (24) téléphones portables équipés de cartes SIM, utilisés par le principal mis en cause pour la coordination des rendez-vous. Les policiers ont également mis la main sur trois (03) carnets sanitaires, un lot de préservatifs, un appareil de chicha ainsi qu’une somme d’argent présumée provenir de ces activités illicites.

Les personnes interpellées ont été placées en garde à vue pour proxénétisme, prostitution clandestine et incitation à la débauche. L’enquête se poursuit afin d’identifier d’éventuels complices et de démanteler l’ensemble du réseau.