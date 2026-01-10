Parcelles Assainies : un suspect interpellé après un cambriolage à main armée dans un multiservice

Le Commissariat d’arrondissement des Parcelles Assainies (Unité 15) a procédé, le 07 janvier 2026, à l’interpellation de l’un des auteurs présumés d’un cambriolage à main armée perpétré dans un établissement multiservice de la localité.

L’arrestation est intervenue à la suite d’une opération de sécurisation dite « coup de poing », menée par les éléments de l’Unité 15 entre 22h00 et 03h00 du matin. Au cours de cette opération, les policiers ont appréhendé un individu circulant à bord d’un scooter bleu d’origine douteuse.

Cette interpellation a permis de faire la lumière sur une affaire de vol en réunion commise dans la nuit du 29 au 30 décembre 2025. Selon les premiers éléments de l’enquête, quatre individus armés de coupe-coupe avaient forcé les cadenas d’un multiservice avant de s’emparer de trois téléphones utilisés pour les transactions financières. L’agent de sécurité en poste avait été contraint de prendre la fuite sous la menace des armes blanches brandies par les assaillants.

La poursuite des investigations a permis aux enquêteurs de réunir des indices graves et concordants établissant l’implication du mis en cause. Le scooter saisi lors de l’opération correspond en tout point à celui utilisé par les malfaiteurs, tel qu’identifié sur les images de vidéosurveillance. Par ailleurs, le suspect a été formellement reconnu sur ces images comme étant le porteur d’une arme blanche lors du cambriolage.

Placée en garde à vue, la personne interpellée fait actuellement l’objet d’une procédure judiciaire. Les investigations se poursuivent afin d’identifier et d’interpeller les autres membres du groupe impliqué dans ce vol à main armée.