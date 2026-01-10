CAN 2026 : L’Égypte écarte la Côte d’Ivoire et défiera le Sénégal en demi-finale

Il n’y aura pas de choc Sénégal–Côte d’Ivoire dans le dernier carré. Les Lions de la Teranga retrouveront mercredi prochain, à Tanger, les Pharaons d’Égypte pour une place en finale. Les hommes d’Hossam Hassan ont en effet pris le dessus sur les champions en titre ivoiriens, ce samedi soir à Agadir, au terme d’un quart de finale spectaculaire conclu sur le score de 3-2.

La Côte d’Ivoire, sacrée il y a deux ans à domicile, n’a pas réussi à prolonger son règne. Dès l’entame, les joueurs d’Emerse Fae ont été pris à la gorge par une équipe égyptienne incisive et inspirée. Malgré deux réactions d’orgueil qui leur ont permis de réduire l’écart, les Éléphants ont fini par céder face à l’efficacité et au réalisme des Pharaons, qui atteignent ainsi leur seizième demi-finale dans l’histoire de la Coupe d’Afrique des Nations.

Le match a basculé très tôt. À la 4e minute, une perte de balle de Franck Kessié a offert à Emam Ashour l’occasion de lancer Omar Marmoush. L’attaquant, intenable, a puni la défense ivoirienne d’une frappe imparable. Derrière, Mohamed Salah a confirmé son statut de leader offensif en multipliant les gestes décisifs. Avec ces deux talents de classe mondiale, l’Égypte a su capitaliser sur chaque erreur adverse.

Surpris par l’intensité du pressing égyptien, les Ivoiriens ont rapidement été débordés. Odilon Kossounou, en retard sur l’action du premier but, n’a pu empêcher Marmoush de marquer. Yahia Fofana, dans les cages, n’a rien pu faire. Les Pharaons, en plus de leur efficacité dans le jeu, ont excellé sur les phases arrêtées, mettant constamment la défense ivoirienne sous pression.

Avec cette victoire, l’Égypte confirme son incroyable régularité dans la compétition et s’offre un duel de prestige contre le Sénégal. Les Lions, eux, savent qu’ils devront se méfier d’une équipe égyptienne en pleine confiance, capable de frapper à tout moment. Mercredi, à Tanger, c’est une véritable bataille pour une place en finale qui s’annonce.