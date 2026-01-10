Affaire Mame Mbaye Niang : L’APR tire sur Ousmane Sonko

L’Alliance pour la République (Apr) est montée au créneau, ce samedi, pour charger vigoureusement le camp présidentiel. En effet, dans une déclaration parcourue par Seneweb, son secrétariat exécutif national (Sen) a surtout ouvert le feu sur Ousmane Sonko.

«Obnubilé et obsédé par sa participation à la Présidentielle de 2029, Ousmane Sonko engage une dangereuse entreprise de destruction des fondamentaux structurants de notre État de Droit et de notre République», déclare le Sen de l’Apr, dans son texte repris par Seneweb.

La formation politique de Macky Sall estime que par la judiciarisation de l’espace public, le leader de Pastef cherche à mobiliser un pan du système judiciaire pour «se sortir, illégalement», d’une condamnation dans l’affaire qui l’oppose à Mame Mbaye Niang.

L’Alliance Pour la République invite donc les magistrats de la Cour Suprême à ne pas «céder aux caprices» du Premier ministre. Pour eux, le leader de Pastef veut tout simplement sonner le glas de la Justice.