CAN 2026 : Trop fort pour l’Algérie…le Nigeria qualifié en demi-finales

Le Nigeria a validé son billet pour les demi-finales de la Coupe d’Afrique des Nations en dominant l’Algérie (2-0) au Grand Stade de Marrakech. Les Super Eagles, impressionnants depuis le début du tournoi, n’ont laissé aucune chance à des Fennecs en manque d’inspiration.

Dès les premières minutes, les Nigérians ont pris le contrôle du jeu, multipliant les incursions dans la surface adverse. L’Algérie, réputée pour sa solidité défensive, a longtemps résisté grâce à quelques sauvetages in extremis, notamment celui de Ramy Bensebaïni sur sa ligne. La VAR a même dû intervenir pour confirmer qu’un ballon n’avait pas franchi la ligne du gardien Luca Zidane.

Malgré plusieurs occasions franches signées Victor Osimhen et Akor Adams, le score est resté vierge à la pause. Mais le retour des vestiaires a marqué le tournant du match. À la 47e minute, Osimhen a enfin concrétisé la domination nigériane en reprenant de la tête un centre millimétré de Bruno Onyemaechi. Dix minutes plus tard, Adams a scellé le sort de la rencontre en éliminant Zidane avant de pousser le ballon au fond des filets.

Face à une Algérie incapable de cadrer le moindre tir, l’écart de niveau était flagrant. Les hommes de Bruno Petkovic n’ont jamais trouvé la solution pour inquiéter une défense nigériane parfaitement en place.

Avec ce succès, le Nigeria poursuit son parcours sans faute et retrouvera le Maroc, tombeur du Cameroun, pour une demi-finale qui s’annonce explosive. De l’autre côté du tableau, le Sénégal devra patienter pour connaître son adversaire, qui sera désigné entre l’Égypte et la Côte d’Ivoire.