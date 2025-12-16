CAN 2025 : Un Lion officiellement forfait !

A quelques jours du début de la CAN 2025, le Sénégal reçoit une mauvaise nouvelle. Le latéral droit des Lions, Ilay Camara, déclare forfait pour la compétition.

« La Fédération sénégalaise de football porte à la connaissance du public que le joueur Ilay Camara s’est blessé en club le dimanche 14 décembre 2025, lors du match ayant opposé Anderlecht à Saint-Trond. Une IRM faite à Dakar ce jour a révélé une lésion musculaire de grade II au niveau de son Ishio-jambier droit. Par conséquent, il est déclaré forfait pour la CAN Maroc 2025. », a annoncé la FSF.

En effet, Ilay Camra avait été obligé de céder sa place ce week-end, lors de la victoire d’Anderlecht face à Saint-Trond. Pourtant, peu après le match et avant les examens complémentaires, son entraîneur, Besnik Hasi, démentait les informations selon lesquelles Camara serait forfait pour la CAN.

Selon les informations rapportées par Het Nieuwsblad, le technicien parlait d’une blessure qui n’était pas grave et qu’il avait été sorti par précaution en raison d’une douleur à la cuisse. Finalement, les examens réalisés sur le joueur ont confirmé le contraire.