PJF : Ce que Farba Ngom a dit au juge

Le député-maire des Agnam, Farba Ngom, a été entendu ce lundi au fond par le Pool judiciaire financier (PJF) dans le cadre du dossier des 125 milliards de francs CFA. Cette audition, qui a duré plus de quatre heures, s’est déroulée dans une atmosphère pesante, hachée par l’état de santé jugé critique de l’inculpé.

Arrivé en ambulance depuis le pavillon spécial de l’hôpital Aristide Le Dantec, Farba Ngom a été confronté au président du collège des juges d’instruction, Idrissa Diarra et à un substitut du procureur. Selon son avocat, Me Baboucar Cissé, l’interrogatoire a été ponctué de scènes éprouvantes : « Farba Ngom peinait à respirer. Il arrivait qu’il étouffe complètement, obligeant le juge Idrissa Diarra à accorder des pauses de trente minutes pour lui permettre de prendre ses médicaments », a confié le conseil à la presse.

À plusieurs reprises, poursuit l’avocat, l’inculpé a sombré dans la somnolence, rendant impossible sa réponse aux questions. Malgré cette fragilité extrême, ses conseils affirment qu’il a tenu à répondre à chaque interpellation.

Face aux accusations de détournement de deniers publics (31 milliards) et de complicité (91 milliards), Farba Ngom a adopté une ligne de défense offensive, centrée sur la transparence et l’absence totale de liens avec les caisses de l’État, ajoute L’Observateur.

Sur le Trésor public : repris par le quotidien du Groupe futurs médias (Gfm), le maire des Agnam a nié tout virement du Trésor ou toute obtention de marchés publics. Sa réponse est cinglante : « Je ne connais même pas l’emplacement du bureau du Trésorier général ». Il a même invité le parquet à effectuer des réquisitions auprès de la Sonatel pour prouver qu’il ne détient aucun numéro de téléphone des autorités du Trésor.

Sur Tahirou Sarr et la Sofico : Interrogé sur les flux financiers entre ses sociétés (SCP Tidjania et Doworou) et celle de l’homme d’affaires Tahirou Sarr, il a réfuté tout soupçon de blanchiment : « Si j’avais voulu faire quelque chose de suspect, je n’aurais pas reçu des virements et des chèques entièrement traçables. »

Dénégations sur Amadou Sall et Woodrose : Farba Ngom a fermement nié toute transaction avec le fils de l’ancien président Macky Sall. Il a également affirmé ignorer l’existence de la société Woodrose et n’avoir jamais rencontré ses gérants présumés, précisant n’avoir croisé certains co-inculpés qu’en détention à Rebeuss.

Une contradiction majeure a été relevée par ses avocats, souligne le titre de Gfm : alors que le détournement de deniers publics constitue le cœur de l’inculpation, aucune question directe sur le Trésor public ne lui aurait été posée durant ces quatre heures d’interrogatoire. Pour Me Baboucar Cissé, cette infraction n’est qu’une « chimère » destinée à justifier la détention prolongée, les faits n’étant, selon lui, aucunement établis.

Farba Ngom a été reconduit au pavillon spécial à l’issue de l’audience. Le dossier se poursuit dès demain, mercredi 17 décembre, avec l’audition de son co-accusé, l’homme d’affaires Tahirou Sarr.