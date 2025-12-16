Le réalisateur Rob Reiner et son épouse tués…leur fils écroué

Dans le cadre de l’enquête sur les meurtres du réalisateur Rob Reiner et de son épouse productrice Michele Reiner, leur fils a été interpellé.

L’homme, âgé de 78 ans, et la femme, âgée de 68 ans, ont été retrouvés lardés de coups de couteau dimanche dans leur demeure de Los Angeles, en Californie (Etats-Unis).

Très rapidement, les soupçons se sont portés sur leur fils Nick.

Cet homme de 32 ans a souffert par le passé de toxicomanie. En quelques années seulement, il a connu 18 placements en centre de désintoxication.

Nick Reiner est scénariste. Il a co-écrit en 2016 le film Being Charlie, réalisé par son père. Ce long-métrage, en partie autobiographique, raconte la lutte d’un jeune homme, fils d’une ancienne star de cinéma, contre la toxicomanie.

Le suspect a été transféré dans l’une des prisons de la ville et sa caution a été fixée à 4 millions de dollars.

Source : F D