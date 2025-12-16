Après une altercation…un père tue son fils à coups de sabre

Le corps sans vie d’un homme de 34 ans a été retrouvé dimanche soir dans l’appartement familial à Gerzat, dans le Puy-de-Dôme.

Les secours, arrivés sur les lieux, n’ont pu que constater son décès.

La victime présentait de nombreuses blessures causées par une arme blanche, dont une grave blessure au niveau de la nuque.

Les deux parents de la victime, présents au moment des faits, ont été placés en garde à vue.

Le père a avoué les faits. Suite à une altercation sur fond d’alcool, il a tué son fils à coups de sabre.

Source : F D