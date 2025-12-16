Tensions diplomatiques…Madiambal Diagne une épine au pied du régime

L’affaire de l’extradition de Madiambal Diagne est devenue le point de friction majeur qui met à l’épreuve les relations diplomatiques et judiciaires de longue date entre le Sénégal et la France. Les positions tranchées et les déclarations officielles de Dakar et de Paris révèlent une crise de confiance centrée sur le principe de réciprocité en matière d’extradition.

Le nœud du problème a été mis en lumière par la ministre sénégalaise de la Justice, Yassine Fall, qui a annoncé la suspension de toute extradition vers la France tant que Paris ne répondrait pas favorablement à deux demandes sénégalaises d’extradition. Cette décision unilatérale, qualifiée de « chantage diplomatique » par les avocats du journaliste, découle de l’attente prolongée par Dakar d’une réponse française concernant l’extradition de M. Diagne et d’un homme d’affaires poursuivi pour malversations.

L’ambassadrice de France au Sénégal, Christine Fages, a riposté en soulignant que le pouvoir exécutif français ne peut s’immiscer dans une procédure judiciaire en cours. Elle a rappelé que l’affaire Madiambal Diagne est actuellement examinée par la Cour d’appel de Versailles, seule compétente pour statuer, et que « personne n’a refusé l’extradition, puisque la justice française n’a pas encore décidé ». Cette posture insiste sur la séparation des pouvoirs et le respect des délais judiciaires, estimant qu’il n’y a ni blocage ni retard anormal dans le processus.

Cependant, le ministère de la Justice sénégalais a réagi aux propos de l’ambassadrice, insistant sur le fait que la suspension des extraditions n’est pas une « pression » mais l’application normale du principe de réciprocité entre États souverains. Dakar exprime également une réserve quant à l’attitude de l’ambassadrice qui, en relativisant la gravité des faits reprochés (corruption et détournement de deniers publics), pourrait être perçue comme un jugement de valeur inapproprié, voire une forme d’ingérence.

La situation se complique par l’invocation, par le Sénégal, de l’absence de réponse française à deux de ses demandes, alors que la France, de son côté, attend depuis 2022 l’extradition d’un ressortissant du Sénégal. Cet échange d’accusations sur la lenteur et la non-réciprocité dans les dossiers met en évidence une érosion de la confiance mutuelle, traditionnellement forte entre les systèmes judiciaires des deux nations.

Pour l’heure, la justice française a reporté sa décision concernant Madiambal Diagne à février, demandant un « supplément d’information » aux autorités sénégalaises, notamment sur le régime juridique applicable au Sénégal. Les avocats du journaliste sénégalais affirment que Dakar exerce une « pression » sur la France faute de pouvoir fournir les éléments réclamés, suggérant le caractère politique des poursuites.

Malgré les tensions, l’ambassadrice Fages s’est voulue rassurante quant à l’ensemble de la coopération bilatérale, insistant sur le fait qu’il s’agit d’une simple « affaire de justice » qui ne menace pas les liens plus larges entre Paris et Dakar. Elle a réaffirmé la volonté de la France de laisser la justice suivre son cours sans traitement différencié.

Néanmoins, l’incident a eu des répercussions au Sénégal, notamment avec l’arrestation brève de deux journalistes sénégalais qui avaient interviewé M. Diagne alors qu’il se trouvait en France. Ces actions ont suscité de vives protestations au sein de la presse et de la classe politique locale. Le dossier Madiambal Diagne est devenu un véritable problème pour le régime en place.

En définitive, l’affaire Madiambal Diagne force la France et le Sénégal à réévaluer les fondements de leur coopération judiciaire. Elle expose les limites de l’entente bilatérale lorsque le droit interne et le principe de souveraineté judiciaire de chaque État s’entrechoquent avec les attentes diplomatiques de réciprocité et de célérité. Il reste à voir si la décision de la Cour d’appel de Versailles de février 2026 permettra d’apaiser durablement ces tensions.

