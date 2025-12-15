CAN 2025 : Assane Diao sort sur blessure

La série noire se poursuit pour les Lions du Sénégal. Après Ilay Camara et Mamadou Sarr, un autre joueur convoqué par Pape Thiaw a été contraint de quitter le terrain sur blessure. Il s’agit d’Assane Diao.

Le jeune attaquant sénégalais n’a disputé que 36 minutes lors du déplacement de son club, Côme, sur la pelouse de l’AS Roma, avant de céder sa place, visiblement touché.

En attendant de connaître la nature exacte et la gravité de cette blessure, l’inquiétude gagne les supporters sénégalais, qui espèrent voir Assane Diao apte à disputer la CAN 2025 avec la sélection nationale.

