CEDEAO : la Coalition Diomaye Président salue la désignation du Sénégal à la tête de la Commission

La Coalition Diomaye Président a réagi à la désignation du Sénégal au poste de président de la Commission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour la période 2026-2030. Cette décision a été prise à l’issue de la 68ᵉ session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement, tenue le dimanche 14 décembre 2025 à Abuja, au Nigeria.

Dans un communiqué officiel, la coalition a exprimé sa satisfaction face à ce qu’elle considère comme une consécration du leadership diplomatique du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Elle estime que ce choix des chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO témoigne de la confiance placée en la vision du chef de l’État sénégalais et en le rôle du Sénégal sur la scène sous-régionale

La Coalition Diomaye Président souligne que cette responsabilité confiée au Sénégal constitue un signal fort pour le rayonnement international du pays et pour le renforcement de l’intégration ouest-africaine. Elle y voit également une reconnaissance des efforts diplomatiques engagés depuis l’arrivée au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye.

Profitant de l’occasion, la coalition a adressé ses chaleureuses félicitations au président de la République pour ce « sacre sous-régional », tout en remerciant les États membres de la CEDEAO pour leur confiance.

La Coalition Diomaye Président a appelé l’ensemble des Sénégalais, au pays comme dans la diaspora, à poursuivre l’élan de soutien au chef de l’État afin d’accompagner la mise en œuvre de sa vision pour un Sénégal souverain, juste et prospère.