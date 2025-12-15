Propos de l’ambassade de France : Les précisions du ministère de la Justice sénégalaise

À la suite de l’intervention de la ministre de la Justice, Garde des Sceaux, devant l’Assemblée nationale, des déclarations de l’ambassadrice de France au Sénégal, faites-en réponse à une question de presse, ont suscité de nombreuses réactions dans l’opinion publique, notamment autour des dossiers d’extradition impliquant deux ressortissants sénégalais établis en France. Dans un communiqué rendu public, le ministère de la Justice du Sénégal a tenu à apporter des clarifications afin d’éviter toute interprétation erronée susceptible d’alimenter une polémique inutile entre les deux pays.