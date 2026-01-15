CAN Féminine 2026 : le Sénégal fixé sur ses adversaires

Le tirage au sort de la 14e Coupe d’Afrique des Nations féminine, prévu du 17 mars au 3 avril 2026 au Maroc, a livré son verdict. Les Lionnes de Mame Moussa Cissé évolueront dans le groupe A aux côtés du pays hôte, du voisin algérien et du Kenya.

Le Sénégal, placé dans le troisième chapeau par la CAF en compagnie du Mali, de l’Égypte et du Burkina Faso, retrouve une fois de plus le Maroc en phase de poules. Lors des éditions 2022 et 2024, les Sénégalaises avaient déjà croisé les Marocaines, s’inclinant à chaque fois sur le score de 1-0.

Face à l’Algérie, les Lionnes devront également se montrer solides. Les Fennecs avaient atteint les quarts de finale lors de la dernière CAN, ne cédant qu’aux tirs au but contre le Ghana. Toutefois, les confrontations récentes tournent à l’avantage du Sénégal : victoire 3-0 en amical avant la CAN 2024, puis deux succès à Thiès en 2023 (3-1 et 4-0). Quant au Kenya, qui participera à sa deuxième phase finale, il s’agira d’une opposition inédite pour les Sénégalaises.

Après deux quarts de finale consécutifs, l’équipe de Cissé vise cette fois un parcours plus ambitieux. La compétition revêt une importance particulière : elle servira de tournoi qualificatif pour la Coupe du Monde féminine 2027 au Brésil. Se hisser en demi-finales sera synonyme de billet mondialiste.

Cette CAN 2026 marque une étape majeure dans l’histoire du football féminin africain. Pour la première fois, seize nations seront réunies. Le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Mali et l’Égypte, éliminés lors des qualifications, ont été repêchés par invitation.