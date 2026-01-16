Elle tue par balle son bébé…parce qu’elle refusait de le rendre à son père

Basil, un bébé de 11 mois, avait disparu le 19 novembre dans le Wyoming, aux États-Unis.

Sa mère l’avait enlevé après qu’un tribunal a accordé la garde de son fils à son père biologique

Un mois plus tard, les autorités ont localisé Madeline Daly à Silver City, au Nouveau-Mexique, après qu’elle avait postulé pour un emploi.

Le 23 décembre, les adjoints du shérif patrouillaient à Mimbres, au Nouveau-Mexique, lorsqu’ils ont aperçu une femme portant un enfant et se précipitant dans un camping-car stationné à proximité.

Les policiers ont tambouriné à la porte du camping-car mais la mère de famille a refusé de sortir. Puis un coup de feu a retenti.

Les forces de l’ordre se sont précipitées à l’intérieur du camping-car. Madeline Daly pontait son pistolet sur sa tempe et son nourrisson était blessé par balle.

Le petit Basil a été transporté par voie aérienne à l’hôpital où il est décédé avant son arrivée. La mère de l’enfant a été placée en détention provisoire. Elle risque la prison à vie.

Source : F D