En pleine sieste…un homme se réveille alors que sa mère est en train de l’égorger

Les faits se sont déroulés mercredi après-midi à Versailles, dans les Yvelines.

Un homme de 40 ans faisait tranquillement sa sieste lorsqu’il a été réveillé en sursaut par sa mère qui était en train de l’égorger avec un couteau de cuisine.

Puis la femme a appelé les secours pour indiquer que son fils venait de se trancher la gorge dans sa chambre.

Les secours, arrivés sur les lieux, ont pris en charge la victime. Le quadragénaire a été transporté à l’hôpital. Son pronostic vital n’est pas engagé.

Très rapidement, les forces de l’ordre ont relevé des incohérences dans le récit de la mère.

Cette femme a été interpellée et placée en garde à vue.

Source : F D