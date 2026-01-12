CAN Maroc-2025 : La CAF ouvre une enquête disciplinaire

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé l’ouverture d’une enquête à la suite d’incidents survenus lors des quarts de finale de la CAN Maroc-2025. L’instance dénonce des comportements jugés inappropriés de la part de certains joueurs et officiels lors des matchs Cameroun–Maroc et Algérie–Nigeria.

Selon la CAF, des rapports officiels et des images vidéo font état d’agissements susceptibles de violer les règlements et l’éthique sportive. Le dossier a été transmis au jury disciplinaire, qui statuera après instruction, avec d’éventuelles sanctions à la clé.