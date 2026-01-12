LP pour Farba et Tahirou : Madiambal Diagne redoute un contretemps du parquet

La décision de mettre fin au mandat de dépôt visant le maire des Agnam, Farba Ngom, ainsi que Tahirou Sarr, ouvre la voie à leur libération sous contrôle judiciaire. Mais cette évolution judiciaire suscite des réserves du côté du journaliste et patron du groupe Avenir Communication, Madiambal Diagne.

Dans un message publié sur le réseau social X, l’éditorialiste a salué la décision du Pôle judiciaire financier, tout en exprimant sa crainte que le parquet ne s’y oppose par un recours. Selon lui, une telle démarche risquerait de prolonger inutilement la détention des deux concernés.

« Le Pôle judiciaire financier a levé le mandat de dépôt contre Farba Ngom et ordonné son placement sous contrôle judiciaire. Espérons que le parquet ne bloque pas encore sa sortie de prison par des recours dilatoires », a-t-il écrit.