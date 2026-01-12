Naufrage d’une pirogue au large de Dakar : un mort et 61 rescapés

Une embarcation partie de Gambie le 3 janvier 2026 avec plus de deux cents migrants à bord a échoué, une semaine plus tard, sur la plage de Mbattal, située à une trentaine de kilomètres de Dakar.

Selon les informations rapportées par Libération, l’intervention de la Brigade territoriale de Thiaroye a permis de secourir 61 personnes. Parmi elles figurent 37 Sénégalais, 12 Gambiens, six ressortissants de Sierra Leone, quatre Ghanéens et deux Guinéens. Un décès a toutefois été enregistré : un passager ghanéen n’a pas survécu.

D’après les premiers éléments, une panne du système GPS aurait contraint le responsable de la pirogue à modifier sa trajectoire vers Dakar, afin de réduire les pertes humaines déjà constatées durant la traversée.

L’opération de sauvetage s’est également soldée par la saisie de plusieurs fûts de carburant, d’un moteur hors-bord et de l’embarcation elle-même.