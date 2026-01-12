Grand Yoff : un individu interpellé pour menaces de mort et chantage sexuel

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a procédé, le 10 janvier 2026, à l’interpellation d’un individu poursuivi pour menaces de mort, collecte illicite de données à caractère personnel et menace de diffusion d’images à caractère sexuel.

Cette arrestation fait suite à une plainte déposée le 5 janvier 2026 par une dame contre son ex-compagnon. Selon les déclarations de la plaignante, elle était victime depuis plusieurs semaines de harcèlement répété et de menaces de mort émanant de ce dernier, consécutivement à leur rupture.

La victime a également indiqué que le mis en cause se serait introduit à son domicile et, sous la menace d’une arme blanche, l’aurait contrainte à se dévêtir afin de l’enregistrer dans des postures compromettantes. Le suspect aurait ensuite exercé un chantage, menaçant de diffuser les vidéos auprès de l’entourage de la victime dans le but de porter atteinte à son honneur et à sa réputation.

Interpellé et entendu par les enquêteurs, l’individu a dans un premier temps nié les faits. Toutefois, la perquisition de son téléphone portable a permis de découvrir les vidéos incriminées. Confronté à ces éléments techniques, il a fini par reconnaître les faits, les justifiant par son incapacité à accepter la fin de la relation.

Le mis en cause a été placé en garde à vue pour menaces de mort, collecte illicite de données à caractère personnel, menace de diffusion d’images à caractère sexuel et détention d’arme blanche. L’enquête se poursuit afin d’établir l’ensemble des responsabilités et d’évaluer l’étendue des faits.