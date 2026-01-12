Real Madrid : Xabi Alonso quitte le banc…Arbeloa prend la relève

Le Real Madrid a vécu un tournant majeur ce lundi. Arrivé l’été dernier en provenance du Bayer Leverkusen, Xabi Alonso n’aura finalement pas résisté à la pression madrilène. Après des débuts encourageants, l’ancien milieu de terrain a rapidement été confronté aux exigences d’un club où chaque résultat est scruté.

Malgré quelques victoires marquantes, notamment face au Betis en Liga et contre l’Atlético en Supercoupe, la défaite contre le FC Barcelone ce week-end a scellé son sort. Les Merengues, battus sèchement, ont laissé filer des points précieux dans la course au titre.

Dans un communiqué officiel, le club a annoncé la fin de l’aventure d’un commun accord avec Alonso, saluant son statut de légende et son attachement aux valeurs madrilènes. Quelques minutes plus tard, le Real dévoilait déjà le nom de son successeur : Álvaro Arbeloa, ancien défenseur emblématique du club, prend les commandes de l’équipe première.