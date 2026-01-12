Demi-finale CAN 2025 : la FSF appelle à la responsabilité des supporters

À l’occasion de la demi-finale de la CAN 2025 opposant le Sénégal à l’Égypte, la Fédération sénégalaise de football (FSF) rappelle à l’ensemble des supporters les consignes de sécurité et les règles de bonne conduite à respecter, aussi bien dans les stades qu’aux abords et dans les espaces publics.

La FSF invite chacun à faire preuve de civisme, de fair-play et de responsabilité, afin que cette grande fête du football africain se déroule dans la paix, la discipline et le respect des valeurs sportives. Le soutien aux Lions doit s’exprimer dans la ferveur, mais sans excès ni actes contraires à l’esprit du sport.