Candidature de Macky Sall à l’ONU…le régime de Pastef au pied du mur

Alors que l’ancien Président Macky Sall a officiellement déposé sa candidature au poste de Secrétaire général des Nations Unies (ONU) sous le parrainage du Burundi, une vague de soutiens nationaux et internationaux s’organise pour presser Dakar d’apporter son onction. Entre pétitions citoyennes, appels syndicaux et pressions diplomatiques, le régime de Bassirou Diomaye Faye se retrouve à la croisée des chemins, tiraillé entre le prestige d’une influence mondiale inédite et les griefs persistants d’une base électorale qui réclame encore des comptes sur le bilan humain des dernières années.

L’échiquier diplomatique est en pleine ébullition. Depuis l’officialisation de cette candidature le 1er mars 2026, une dynamique de soutiens s’est structurée. Un collectif regroupant huit organisations majeures, dont des centrales syndicales comme la CNTS et l’UNSAS ainsi que le Front pour la Défense de la République (FDR), a formellement saisi le Président Bassirou Diomaye Faye. Ce collectif l’exhorte à accorder le sceau officiel du Sénégal à cette ambition, arguant que l’accession d’un compatriote à la tête de l’organisation mondiale transcende les clivages partisans.

Cette offensive de plaidoyer ne se limite pas aux instances syndicales. Sur le terrain politique, des voix inattendues s’élèvent pour appeler à l’union sacrée. Le député Tahirou Sarr a publiquement invité les Sénégalais à voir en cette candidature un « symbole national » et un honneur pour la République. Pour ces partisans, le prestige diplomatique d’un Secrétaire général sénégalais, qui serait le premier francophone et musulman à ce poste, constituerait un levier stratégique sans précédent pour le rayonnement de Dakar.

En parallèle, la mobilisation s’est digitalisée avec le lancement d’une pétition en ligne par Bougar Diouf, ex membre de la coalition Diomaye Président. Cette initiative, qui recueille un écho croissant, vise à interpeller le gouvernement sénégalais sur la pertinence de cette figure d’État pour l’ONU. En s’appuyant sur l’aura de l’ancien président en tant que médiateur régional et son carnet d’adresses mondial, la pétition tente de cristalliser un consensus citoyen au-delà des rancœurs nées des crises politiques passées.

Cependant, cette montée en puissance des soutiens place le régime de PASTEF dans une position d’un inconfort extrême. Le gouvernement, par la voix de son ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, Cheikh Niang, a précisé qu’il n’avait été « associé à aucune démarche » préalable. Cette mise au point souligne une rupture de forme qui complique la réponse de l’exécutif, lequel se retrouve désormais « dos au mur » : refuser le soutien à un fils du pays au risque de paraître revanchard, ou l’adouber au risque de trahir ses engagements vis-à-vis des Patriotes.

Le dilemme est d’autant plus cornélien que l’aile radicale de la majorité présidentielle s’oppose frontalement à cette ambition. Pour les détracteurs de Macky, son bilan sécuritaire entre 2021 et 2024, marqué par des dizaines de décès lors de manifestations est jugé incompatible avec les valeurs de défense des droits humains portées par les Nations Unies. Cette fracture interne rend toute décision hautement inflammable.

Sur le plan éthique et déontologique, la question qui se pose aujourd’hui au sommet de l’État est celle de la primauté de l’intérêt national sur les griefs partisans. Le Président Bassirou Diomaye Faye, destinataire d’une lettre personnelle de son prédécesseur, doit arbitrer entre une realpolitik diplomatique prometteuse et une exigence de justice réclamée par une partie de son électorat. La réponse de Dakar sera scrutée comme le premier véritable test de maturité politique du nouveau régime.

Le Sénégal, réputé pour sa tradition de dialogue, se trouve à la croisée des chemins. Si le parrainage du Burundi offre une base juridique à la candidature, l’absence de l’onction du pays d’origine pourrait fragiliser le dossier à New York. À l’inverse, un soutien officiel pourrait être perçu comme une amnistie morale pour les événements tragiques de la dernière mandature, un compromis que beaucoup de « patriotes » ne semblent pas disposés à accepter.

L’enjeu dépasse désormais la simple nomination technique ; il s’agit d’une bataille pour le récit historique du Sénégal contemporain. Entre la volonté de projeter une image de stabilité institutionnelle où les présidents se succèdent et se soutiennent, et la nécessité de répondre aux aspirations de redevabilité, le pouvoir actuel navigue à vue. Le silence prolongé de la présidence pourrait être interprété comme un refus poli mais ferme de valider cette trajectoire internationale.

La candidature de Macky Sall agit comme un puissant révélateur des tensions politiques entre le régime et son prédécesseur. Que l’issue soit favorable ou non, ce bras de fer entre prestige international et blessures nationales marquera durablement le début du quinquennat. La diplomatie sénégalaise, autrefois unanime derrière ses fils, offre aujourd’hui le spectacle d’une nation en quête de réconciliation, où chaque pas vers l’extérieur semble buter sur une plaie intérieure non encore refermée.

