Pour échapper à ses poursuivants…il saute d’un pont sur l’autoroute A7

Lundi soir, les policiers avaient reçu ce message anonyme : “2 bastos dans la tête sur Villeurbanne. L’unique chef et créateur de la Jefe Mafia exécuté 1h avant le rompt du jeun. Son nom Jessim L. […]”.

Dans la nuit, un corp calciné sera retrouvé sur un chemin en bordure de voie ferrée, à Ternay, au sud de Lyon.

Sur les réseaux, une vidéo commence à circuler, et serait liée à cet assassinat. On y voit un individu sauter d’un pont à Saint-Fons, près de Lyon, après un accident sur l’autoroute A7.

La victime serait Jessim L. Juste avant, le jeune homme faisait de l’autostop lorsqu’un véhicule a percuté volontairement la voiture qui l’avait pris en charge.

Il aurait tenté de fuir en sautant de 6 mètres de hauteur avant d’être rattrapé par ses poursuivants et tué de plusieurs balles. Son corps a été découvert calciné dans la nuit.

Source : F D