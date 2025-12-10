Cap 2029….Ousmane Sonko, un candidat sérieux pour l’opposition et pouvoir

Le paysage politique sénégalais s’est soudainement projeté en 2029. Le Premier ministre Ousmane Sonko, figure centrale et incontestée de la nouvelle majorité au pouvoir, a brisé le suspense ce dimanche 7 décembre lors d’une journée de commémoration dédiée aux victimes des manifestations de 2021 à 2024. Devant un parterre de militants du PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité), il a levé toute ambiguïté sur ses ambitions futures : « Rien ne peut m’empêcher d’être candidat ! », a-t-il affirmé avec force, annonçant sa ferme intention de se présenter à la prochaine élection présidentielle.

Cette déclaration n’est pas seulement un positionnement personnel ; elle est un acte de clarification politique après des années d’incertitude et de joutes judiciaires. L’évocation de la polémique autour de son éligibilité, notamment suite à l’affaire PRODAC, résonne encore dans les esprits. En déclarant qu’« Après 2024, personne ne pourra m’empêcher de participer à une élection », Ousmane Sonko envoie un message clair : l’ère des obstacles juridiques est révolue, et la décision de concourir lui appartient désormais en propre, qu’il s’agisse des scrutins présidentiels, législatifs ou locaux.

L’analyse de ses chances en 2029 révèle un tableau politique exceptionnellement favorable. Le Premier ministre jouit d’une base de soutien institutionnelle solide. Après la victoire de son camp en 2024, le pouvoir exécutif est désormais majoritairement acquis à sa cause, lui offrant quatre années pour consolider les réformes et imprimer sa marque sur la gouvernance du pays. Cet alignement des forces gouvernementales crée un socle stable, essentiel pour toute ambition présidentielle future.

Face à lui, l’opposition semble traverser une période de léthargie. Les formations politiques qui ont dominé la scène durant les décennies précédentes peinent à se restructurer et à proposer une alternative crédible à la nouvelle dynamique en place. Le passage de l’opposition au pouvoir pour Pastef a laissé un vide stratégique que les anciens partis ne parviennent pas à combler, les laissant désorganisés et peu audibles face à l’omniprésence médiatique et institutionnelle du Premier ministre.

L’atout majeur de Sonko demeure cependant la jeunesse sénégalaise. Historiquement moteur de sa mobilisation, cette catégorie démographique continue de voir en lui le symbole du changement, de la rupture avec les anciennes pratiques et de la promesse d’une meilleure distribution des richesses nationales. La foi inébranlable des jeunes en sa vision reste un réservoir électoral massif, capable de galvaniser les foules et de transformer un scrutin en véritable plébiscite.

Si les tendances actuelles, qui mêlent un pouvoir consolidé, une opposition fragmentée et une jeunesse mobilisée, se maintiennent, la route vers la magistrature suprême s’annonce dégagée pour l’actuel chef du gouvernement. Le scénario d’une élection présidentielle en 2029 le voyant arriver en tête dès le premier tour, ou s’imposer largement face à un adversaire affaibli, devient de plus en plus probable.

Néanmoins, quatre années sont un long horizon en politique africaine, et la gestion du pouvoir apportera son lot de défis. Les performances économiques, la lutte contre la vie chère et le maintien de la cohésion sociale seront des juges impitoyables. Le Premier ministre devra prouver que la rupture promise ne se limite pas à un slogan, mais se traduit par des résultats tangibles pour l’ensemble des Sénégalais.

En confirmant sa candidature, Ousmane Sonko ne fait pas qu’annoncer une ambition ; il trace la feuille de route du quinquennat en cours et met la pression sur ses adversaires. Son message est sans appel : s’il parvient à maintenir son aura auprès de la jeunesse et à transformer son assise institutionnelle en succès populaire, Ousmane Sonko pourrait bel et bien succéder à lui-même en devenant Président de la République en 2029, achevant ainsi sa trajectoire du militant anti-système au chef d’État.

La rédaction de Xibaaru