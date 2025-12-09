Convocation à la SU : Bougar Diouf annonce une contre-plainte contre Abass Fall

Le président de l’Union des Pan-Africains du Sénégal (UPS), Bougar Diouf, affirme avoir été convoqué par la Sûreté urbaine à la suite d’une plainte déposée par le maire de Dakar, Abass Fall. La convocation, dit-il, lui a été notifiée par téléphone pour une audition prévue ce mardi.

Selon Bougar Diouf, l’article à l’origine de la procédure « relève exclusivement de la communication officielle du parti politique légalement constitué Union des Pan-Africains du Sénégal (UPS) ». Il estime, à ce titre, que « le maire ne peut engager une action contre [lui] sur la base d’un document émanant d’une formation politique reconnue ».

En réponse à cette plainte, le président de l’UPS annonce qu’il compte saisir à son tour la justice. Il entend poursuivre Abass Fall pour « action juridique abusive fondée sur un article émanant d’un parti politique légalement constitué », mais également pour « mise en cause individuelle injustifiée », « imputation d’identité erronée » et « dénonciation inexacte » à son encontre. « Ainsi, je porte plainte contre Abass Fall, maire de la ville de Dakar », a-t-il déclaré.